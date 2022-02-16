Masumiyet'in narsist İlker'i Serkay Tütüncü, geri dönüyor! O projeyle önyargıları yıkacak...

Masumiyet dizisindeki İlker karakteriyle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü, yeni dizisinde çok farklı bir rolle seyirci karşısına çıkıyor.

beIN CONNECT’te izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan beIN ORIGINALS dizisi “Hayaller ve Hayatlar", 17 Şubat Perşembe günü seyircisiyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı, Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Serkay Tütüncü, Ekin Mert Daymaz gibi isimler yer alıyor.

Dört yakın arkadaşın, hayallerinin peşinden giderken hayata yakalanma hikayesini izleyiciyle buluşturacak dizide, Serkay Tütüncü dikkat çeken isimlerden oldu.

Son olarak FOX TV'de Masumiyet adlı dizide narsist bir karakter olan "İlker Ilgaz"ı oynayan yakışıklı oyuncu, bu sefer seyirci karşısında çok başka çıkıyor.

Dört kadının hayallerine ulaşmak için hayatla girdikleri mücadelede Sergen (Yusuf Çim), Alaz (Serkay Tütüncü) ve Emre (Ekin Mert Daymaz) de kendilerine düşen payı yaşayacak.

ALAZ KARAKTERİ

Varlıklı bir ailede büyüyen ancak babasının iflası sonrası büyük bir aile faciası yaşayan Alaz; çalışkan, zeki ve hırslı bir adam. Hayatı duygular yerine mantığı ile yaşıyor ve kendisini ifade etmekten de pek hoşlanmıyor. Güneş’in hayatına girmesiyle birlikte değişimine kendisi de şaşıracak.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı.

2016 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Gönüllüler takımında yarıştı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa da adım attı.

2016 yılında TV 8’de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında ‘İnsanlık Suçu’ dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.

2019 yılında Afili Aşk dizisindeki Volkan, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat verdi.

Ardından FOX TV'de Masumiyet dizisinde İlker karakteriyle beğeni topladı.

Hülya Avşar’ın Masumiyet dizisinde yeteneklerine hayran kaldığını söylediği Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ile aşkıyla da gündeme gelmişti.