Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi...

Dizinin sıkı takipçileri, dizinin 2. sezonda devam edip etmeyeceğini ve dizinin final yapıp yapmayacağını araştırıyor. Peki Masumlar Apartmanı devam edecek mi? 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...

Sezon finali ile seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı, ekranlara bir süreliğine veda etti.

Başrollerini; Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın paylaştığı dizi yayınlandığı günden beri haftanın çok izlenen ve konuşulan dizilerinin başında geliyor.

Sezon finalinin ardından dizinin sıkı takipçiler, 2. sezona dair araştırmalara başladı. 37. bölümde İnci'nin vedası ile sezonu kapatan dizi yeni sezonda ekranlarda olacak mı merak ediliyor.

Peki Masumlar Apartmanı devam edecek mi? 2. sezon ne zaman? İşte ayrıntılar..

MASUMLAR APARTMANI 2. SEZON NE ZAMAN?

Yaz aylarının gelmesiyle pek çok dizi sezon finaline gidiyor.. Bu dizilerden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi 37.bölümüyle sezon finali yaptı.

Masumlar Apartmanı 2.sezonun Eylül ayı gibi başlaması beklenmektedir.



