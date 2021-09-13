Masumlar Apartmanı 38. bölüm fragmanı: 'Naci yok!'

Yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 38. bölüm 1. fragmanı izleyicisiyle buluştu. İşte Masumlar Apartmanı 38. bölüm 1. fragmanı...

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonuyla dönüyor.

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan ve başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizinin 38. bölüm fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan 38. bölüm fragmanıyla birlikte, Han'ın her gün ağacın altına giderek İnci'nin kolyesine dokunup saatlerce kafasının içerisinde İnci'yle konuştuğu öğreniliyor.

Öte yandan Gülben, Esat'a ailesi bu haldeyken mutlu olamayacağını söylerken Safiye Gülben'den bir an önce mutlu olup ailesini kurmasını ve anne olmasını istiyor.

Diğer tarafta Naci'yi beklediğini söyleyen Safiye, Han'ın gitmesinden dolayı kendini suçlarken Han apartmanın merdivenlerini çıkıyor. Son sahnede ise Safiye'nin ''Naci yok!'' diye haykırması dikkat çekiyor. İşte Masumlar Apartmanı 38. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 38. Bölüm 1. Fragmanı İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra Han'ı terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi.

Han, İnci'nin kaldığı otele gitti. Hamile olduğu ortaya çıkan İnci, kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazayı gören Han ise arabadan indiğinde İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi.

Böylece İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı. İnci'nin, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Farah Zeynep Abdullah'ın yerine ise diziye Melisa Şenolsun dahil oldu.