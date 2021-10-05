Masumlar Apartmanı 41. bölüm ön izleme: Gün ışığım, prensesim, aşkım, canım Gülben!

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü bu akşam ekranda olacak ancak bölüm öncesi ön izleme yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede Esat ve Gülben'in telefon konuşması izleyenleri gülümsetti.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı başladı.

Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni olan dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Merve Dizdar gibi isimler yer alıyor.

Dizinin 41. bölümü bu akşam TRT ekranlarında yayınlanacak ancak dizi ekibi yeni bölüm öncesi 2 dakikalık bir ön izleme yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede; Gülben babası ile konuşması için Esat'ı aradı ancak Esat'ın söylediği sevgi sözcükleri herkesi şaşırttı.

Esat telefonda Gülben'e, "Efendim canımın içi, efendim gün ışığım, canım, aşkım, güneşim çiçeğim.." deyince babası Hikmet ve Safiye şoke oldu.

O anlar ön izlemeye damga vururken, Hikmet ise "Yarın gel Gülben'i iste." dedi. İşte Masumlar Apartmanı 41. bölüm ön izleme...

Masumlar Apartmanı 41. bölüm ön izleme İZLE

MASUMLAR APARTMANI 40. BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir.

Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya, bu konuda da ipleri eline alır.

Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar.

Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.