Masumlar Apartmanı 42. bölüm 2. fragmanı: Gülben'e kına gecesi yapılıyor!

Heyecan dolu anların yaşandığı Masumlar Apartmanı'ndan yeni bölüm öncesi 2. fragman geldi. Yayınlanan yeni fragmanda Gülben'e kına gecesi düzenlendiği görülürken, Naci ise Safiye'ye yüzük aldı.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonuyla heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Merve Dizdar'ın yer aldığı diziden yeni bölüm öncesi ikinci fragman geldi.

Yayınlanan yeni fragmanda; Gülben'e kına gecesi düzenlendiği görülürken, Hikmet ise Safiye ve Naciye'ye, "Siz anca çay için." dedi.

Naci bu sözlerin ardından Safiye'ye, "Benim var bir hayalim be Safiye" derken, Hikmet camdan bakan Naci'yi eve çağırdı.

Hikmet, "Naci sen eve gel. Camdan cama kız verecek halimiz yok" derken, Naci'nin yüzük aldığı görüldü.

Gülben ise Naci'nin Safiye'ye evlenme teklifi edeceğini, teklifi duyduğunu söyledi. İşte Masumlar Apartmanı 42. bölüm 2. fragmanı...

Masumlar Apartmanı 42. bölüm 2. fragmanı İZLE

MASUMLAR APARTMANI 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur. Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir. Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.