Masumlar Apartmanı 42. bölüm ön izleme: Safiye'den Gülben'e yardım eli

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak ancak dizi ekibi ön izlemeyi görücüye çıkardı. Ön izlemede; altına kaçıran Gülben'e ablası Safiye'nin yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi, geçtiğimiz hafta nefes kesen bir bölümle ekrana geldi.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizinin son bölümünde, Esat evlenme teklifini kabul ettiği Gülben'i istemeye geldi.

Gülben ve Safiye kız isteme için tüm hazırlıkları tamamlarken, Gülben heyecandan ter döktü.

Heyecanlandığı için olumsuz anlar yaşayan Gülben, gecenin sonunda ise altına kaçırdı.

Dizinin finali bu sahne ile biterken, yeni bölüm öncesi YouTube üzerinden ön izleme yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede; Gülben altına kaçırdığı için odasından çıkmazken, Safiye onun yanına geldi.

Odaya gelen Safiye, "Kalk çabuk, hadi. Toparlamamız, temizlememiz lazım seni." dedi. Gülben ablasına, "Umurumda bile değil. İster delir, ister öldür beni" diye karşılık verdi.

Gülben ve Safiye'nin duygusal konuşması ön izlemeye damga vururken, seyirciler ise akşamı beklemeye başladı. İşte Masumlar Apartmanı 42. bölüm ön izleme...

Masumlar Apartmanı 42. bölüm ön izleme VİDEO

MASUMLAR APARTMANI 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur. Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir.

Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.