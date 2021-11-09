Masumlar Apartmanı 46. bölüm ön izleme: Naci benim yüzümden ölüyordu!

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan yeni bölüm ön izlemesinde; Gülben'in terapiye gittiği ve Esat'la evleneceğini söylediği görüldü. Safiye'nin haberi olmadığı için üzülen Gülben, "Beni affetmez" dedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı, yeni bölümüyle bu akşam ekranda olacak.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel ve Uğur Uzunel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda dizisiyle birleşti.

Gülben karakterinin tedavi olmak için Doktor Hanım'a gitmeye başlamasıyla dizi, başka bir yöne evrildi.

Gittikçe heyecanı artan diziden yeni bölüm öncesi ön izleme yayınlanırken, Gülben'in söylediği sözler dikkati çekti.

Yayınlanan ön izlemede; Doktor Hanım'a terapiye giden Gülben, ablası Safiye'nin evlenememesinden kendisini sorumlu tuttu.

"Naci benim yüzümden ölüyordu" diyen Gülben'in itiraf edeceği sır herkesi heyecanlandırırken, Doktor Hanım ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Masumlar Apartmanı 46. bölüm ön izleme...

Masumlar Apartmanı 46. bölüm ön izleme İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye’yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye’ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris’in getirdiği bir haber Naci’yi bambaşka bir çıkmaza sürükler.

Han, her zamanki gibi “kontrol edebileceği” sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya’yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar.

Safiye’nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat’a rest çeker. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı atar. İyileşmek için psikiyatriste gitme vakti gelmiştir.

Gülben’le ailesi arasında kalan Esat ise beklenmedik bir karar vermek zorunda kalır.