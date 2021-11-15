Masumlar Apartmanı 47. bölüm 2 fragmanı: Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin...

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan 47. bölüm 2 fragmanında; Safiye ve Gülben arasında yaşanan soruna rağmen, Gülben'in ablasına el uzattığı ve onu Naci'nin yeni açılan kitabevine götürdüğü görüldü.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun yazdığı dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Uğur Uzunel ve Aslıhan Gürbüz yer alıyor.

Her hafta yeni bölümüyle seyircisini hem ağlatan hem de güldüren diziden, 2. fragman yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Safiye ve Naci arasındaki duygusal yakınlaşma herkesi etkilerken, Safiye, "Gülben benden nefret ediyor." dedi.

Gülben yaşanan tüm sorunlara rağmen Safiye'ye yardım etmeye ve onu Naci'nin yeni açılan kitabevine götürmeye karar verdi.

Safiye'ye kıyafet seçen ve onu yüreklendiren Gülben, elinden tutarak Naci'nin yanında götürdü.

Kitabevinin açılışına gelen Safiye, Naci'nin söylediği duygusal şarkı karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Han ise eski nişanlısı Ceylan'ın sergisine gitti ve ikili orada yeniden karşı karşıya geldi. İşte Masumlar Apartmanı 47. bölüm 2 fragmanı...

Masumlar Apartmanı 47. bölüm 2 fragmanı İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülben’in Esat’ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale yıkılmıştır.

Ancak Safiye bu evliliğin gerçekleşmesini engellemek için harekete geçer. Gülben ise Safiye’nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat’la evlilik hazırlıklarına başlar. Bir yandan Safiye’nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar.

Han ise Ceylan’la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan Rüya’nın üvey babası Vedat’la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben’in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.