Masumlar Apartmanı 47. bölüm fragmanı: Han ile Ceylan yıllar sonra karşı karşıya!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Han, eski nişanlısı Ceylan ile yıllar sonra ilk kez karşılaşıyor. İşte Masumlar Apartmanı 47. bölüm fragmanı.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun yazdığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Uğur Uzunel ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı, 16 Kasım Salı akşamı 47. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 47. bölüm fragmanı da yayınlandı. Özetsiz olarak ekranlara gelecek olan dizinin 47. bölüm fragmanına, Han ile eski nişanlısı Ceylan'ın yıllar sonra karşı karşıya gelmesi damga vurdu.

Ceylan, sergisine gelen Han'a, ''Çok değişmişsin'' derken Han, ''Sen aynısın'' diyor ve ikilinin eski zamanlarda yaşadıklarından ufak bir sahne ekranlara getiriliyor. İşte Masumlar Apartmanı 47. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 47. Bölüm Fragmanı VİDEO