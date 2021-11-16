Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izleme: Dokunmadan nasıl olacak Safiye?

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan ön izlemesinde; Safiye ve Naci arasındaki konuşma dikkati çekti. Safiye Naci'ye neden yüzüğü vermekten vazgeçtiğini sorarken, "Bana dokunma" dedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla beğenilmeye devam ediyor.

İkinci sezonuyla Salı günlerine ambargo koyan dizi, bu akşam yeni bölümüyle yine TRT ekranlarında olacak.

Dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Uğur Uzunel ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden ünlü isimler alıyor.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun yazdığı dizinin yeni bölümü öncesi ön izlemesi yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede; Safiye ve Naci arasında geçen konuşma dikkati çekerken, Safiye, "Gülben benden nefret ediyor. Kötüsün dedi bana. Gizlice evlenmeye kalktı, bütün eşyalarını poşete doldurup kapının önüne koydum.

Sakın bir şey deme Naci. Hiç eleştiri kaldıramam. Duymak istemiyorum." dedi.

Naci ise Safiye'nin bu sözlerini sakinlikle karşıladı ve ona, "Tamam. Bir gün kendi çocuğun olduğunda kardeşlerine annelik yapmaktan vazgeçeceksin." dedi. İşte Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izleme...

Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izleme İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülben’in Esat’ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale yıkılmıştır. Ancak Safiye bu evliliğin gerçekleşmesini engellemek için harekete geçer. Gülben ise Safiye’nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat’la evlilik hazırlıklarına başlar.

Bir yandan Safiye’nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han ise Ceylan’la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan Rüya’nın üvey babası Vedat’la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben’in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.