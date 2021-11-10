Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izleme: Sen kötüsün abla, eziyetten zevk alıyorsun!

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan 47. bölüm ön izlemesinde; Safiye ve Gülben arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Safiye'nin yaptıklarını duyan Gülben, "Sen kötüsün abla, düpedüz kötü" dedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, dün yine yeni bölümüyle reyting rekorları kırdı.

Kırmızı Oda dizisi ile birleşen ve heyecanı gittikçe artan dizide, Gülben'in tedavi olmak için gösterdiği çaba dikkati çekti.

Esat ve Gülben'in sarsılmaz aşkı herkes tarafından beğenilirken, Safiye'nin Gülben'e yaptıkları ise seyirciyi hem üzdü hem de kızdırdı.

Bu gelişmelerle ilerleyen diziden 47. bölüm ön izleme gelirken, yayınlanan ön izlemede; Ev halkıyla yüzleşen Safiye'nin köşeye sıkıştığı görüldü.

Safiye'ye kızan Han, "Sen nasıl pişman değilsin. Gitmişsin kıza bez vermişsin. Sırf canı yansın diye." dedi.

Öfkelenen Safiye, "Tamam verdim bezi. Ne var? Bezelyeyi yaktım. Niye biliyor musun?

Çünkü ben sevdiklerimi korumak için, onların iyiği için kendimi kötü gösterecek kadar cesaretliyim. Anladın mı? Benim o kadar cesaretim var." dedi.

Bu sözleri duyan Gülben, Safiye ile hesaplaştı ve ona unutamayacağı sert sözler söyledi. İşte Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izleme...

Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izleme İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülben’in Esat’ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale yıkılmıştır. Ancak Safiye bu evliliğin gerçekleşmesini engellemek için harekete geçer.

Gülben ise Safiye’nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat’la evlilik hazırlıklarına başlar. Bir yandan Safiye’nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar.

Han ise Ceylan’la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan Rüya’nın üvey babası Vedat’la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben’in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.