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Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı: Safiye geri dönen Ceylan'dan hesap soruyor!

Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı: Safiye geri dönen Ceylan'dan hesap soruyor!

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son fragmanında; Han eve Ceylan'ı getirirken, Safiye ise Ceylan'a neden geri döndüğünü sordu. Ceylan ve Safiye karşı karşıya gelirken, Han yeni bir adım daha attı.