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    Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı: Safiye geri dönen Ceylan'dan hesap soruyor!

    Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son fragmanında; Han eve Ceylan'ı getirirken, Safiye ise Ceylan'a neden geri döndüğünü sordu. Ceylan ve Safiye karşı karşıya gelirken, Han yeni bir adım daha attı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 11:04
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    Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı: Safiye geri dönen Ceylan'dan hesap soruyor!

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

    Dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Uğur Uzunel ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

    Her Salı ekranda olan diziden yeni fragman gelirken, Ceylan'ın yeniden Han'ın hayatına girmesi dikkati çekti.

    Han sergide karşılaştığı Ceylan'ı eve getirirken, Safiye ise neden geri döndüğünü sordu ve Ceylan'la karşı karşıya geldi.

    Ceylan'ı Han'ın yanında gören Esra durumdan rahatsız olurken, Han çöp taşırken Ceylan tarafından yapılan resmi satın aldı.

    Safiye ve Naci arasındaki sular durulmazken, Naci'nin kızı uykusunda Safiye'ye "Anne." dedi.

    Safiye o anlarda şaşkınlığını gizleyemezken, kolunu çekmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İşte Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı...

    Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı İZLE

    Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı: Safiye geri dönen Ceylan dan hesap soruyor! #1

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