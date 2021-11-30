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    Masumlar Apartmanı 49. bölüm ön izleme: Ben annelik hakkımı sizde kullanmıştım ama becerememişim

    Masumlar Apartmanı'nın 49. bölüm ön izlemesinde; Han'ın Safiye ile kavga etmesi ve Safiye'nin, "Ben annelik hakkımı sizde kullanmıştım ama becerememişim" sözleri damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 15:13
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    Masumlar Apartmanı 49. bölüm ön izleme: Ben annelik hakkımı sizde kullanmıştım ama becerememişim

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı, 49. bölüm ön izlemesi yayınlandı.

    Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Uğur Uzunel gibi isimlerin yer aldığı diziye, Aslıhan Gürbüz dahil olmasıyla, hikaye iyice alevlendi.

    Han, kendince aldığı intikamın sahte mutluluğu içindedir. Etrafındakilere son derece neşeli davranır. Ceylan’ınsa pes etmeye hiç niyeti yoktur. O sırada evde yeni bir kriz baş gösterir.

    Safiye’nin korktuğu başına gelir ve Tomris’in hastalığını kaptığını fark eder. Kendini karantinaya alırken evdekileri de kendinden uzaklaştırmak için dışarı gönderir. Ancak Hikmet durumu fırsata çevirir ve Safiye’ye bakmaları için bir araya getirmek istediği iki kişiyi eve çağırır.

    Naci, Safiye’nin yanında olmak ister ve onun tüm itirazlarına rağmen eve gelir. Gülben, Esat’ın bir arkadaşıyla tanışacağı için çok heyecanlıdır. Fakat buluşmaya babasıyla birlikte gitmek zorunda kalınca işler sarpa sarar ve Hikmet hem Gülben’i hem Esat’ı çok zor durumda bırakacak bir şey yapar.

    İşte Masumlar Apartmanı 49. bölüm ön izleme...

    Masumlar Apartmanı 49. bölüm ön izleme VİDEO

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