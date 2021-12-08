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    Masumlar Apartmanı 51. bölüm fragmanı: Gülben ile Esat erdi muradına, biz çıkalım kerevetine

    Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan fragmanında; Gülben ve Esat'ın evlendiği görülürken, Safiye ise Naci'ye büyük bir adım attı. Son fragman, seyirciye keyifli anlar yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 11:03
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    Masumlar Apartmanı 51. bölüm fragmanı: Gülben ile Esat erdi muradına, biz çıkalım kerevetine

    Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, dün yeni bölümü ile ekrana geldi.

    Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin başrolünde yer aldığı diziden, yeni bölüm sonrası ilk fragman yayınlandı.

    Yayınlanan 51. bölüm fragmanında; Safiye'nin Naci'ye karşı büyük bir adım attığı görüldü. Safiye bu adımı ile yeni bir sayfa açtı.

    Naci yanına gelen Safiye'nin saçlarını okşadı ve öperken güzel bir şiir okudu. Bu anlar Safiye'yi bir hayli heyecanlandırdı.

    Gülben ve Esat ise uzun zamandır bekledikleri mutluluğa kavuştu. Gülben birçok sorunu ardında bırakarak, evden gelinlikle çıktı.

    İkilinin mutluluğuna tüm apartman ortak olurken, Esat'ın anne ve babasının orada olmadığı görüldü. İşte Masumlar Apartmanı 51. bölüm fragmanı...

    Masumlar Apartmanı 51. bölüm fragmanı İZLE

    Masumlar Apartmanı 51. bölüm fragmanı: Gülben ile Esat erdi muradına, biz çıkalım kerevetine #1

    Masumlar Apartmanı 51. bölüm fragmanı: Gülben ile Esat erdi muradına, biz çıkalım kerevetine #2

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