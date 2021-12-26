Masumlar Apartmanı 53. bölüm fragmanı: Han, tekme tokat dövülüp kaçırılıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Han'ın diziye yeni dahil olan Mazo ve arkadaş çevresi tarafından tekme tokat dövüldüğü görüldü.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı, 28 Aralık Salı akşamı 533. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 53. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Ceylan ile beraber olan Han'ın başı beladadır. Diğer tarafta Safiye Naci'yi Rüya'dan kıskandığı için araları gerilir ve yüzüğü çıkarmak ister.

Öte yandan Safiye Naci'yi alt kata yerleştirmek isterken Gülben de Esat'la oraya taşınmaya karar verir.

Gülben yeni evine herkesi davet ederken, diziye yeni dahil olan Mazo karakteri ve çevresi, Han'ı tekme tokat dövp kaçırırlar. İşte Masumlar Apartmanı 53. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 53. Bölüm Fragmanı VİDEO

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, Ceylan’ın gitme kararının ardından içten içe yıkılsa da ona engel olmayacaktır. Bir yandan da içini kemiren bir hatayı telafi etmek için birini ziyarete gider. Bu ziyaretin sonundaysa beklemediği bir yüzleşme yaşar.

Gülben’in yokluğuna alışamayan Safiye, kendini aşan bir adım atar ve Naci’den destek ister. Naci ise Safiye’ye bambaşka bir sürpriz hazırlamaktadır ancak hiç tahmin etmediği bir tepkiyle karşılaşır.

Gülben, ne yeni evine ne Esat’a ne de evliliğin kendisine alışabilmiştir. Yaşadığı sıkıntılar giderek içinden çıkılmaz bir hal alır. Esat ise bu sıkıntılardan kurtulmak için radikal bir çözüm bulur.