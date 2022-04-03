Masumlar Apartmanı 65. bölüm fragmanı: Ceylan'ın sonu İnci gibi oldu, Han'ı kimse toparlayamaz artık!

Masumlar Apartmanı 65. bölüm fragmanı: Ceylan'ın sonu İnci gibi oldu, Han'ı kimse toparlayamaz artık!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Naci, yüzükleri geri gönderen Safiye'ye çıkıştı. Öte yandan Han ile kavga eden Ceylan'ın kaza yaptığı görüldü.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı, 5 Nisan Salı akşamı 65. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Gülben'in sağlık problemleri yaşadığı görüldü.

Esat, sürekli ablasına bakan Gülben'i, ''Kendini tehlikeye atmak istiyorsan buyur at ama benim bebeğimin sağlığını riske atamazsın sen.'' diyerek azarladı.

Öte yandan Naci'nin odasında bir kadın gören Safiye, aldatıldığını düşünüp Naci'ye yüzükleri geri gönderdi.

Bu durum karşısında deliye dönen Naci, Safiye'nin yanına gelip ondan hesap sorarken Han, Naci'yi evden kovdu.

Terapiste giden Han ve Ceylan, burada hararetli bir şekilde tartıştı. Ceylan'ın acısını küçümseyen Han, en büyük acıyı kendisinin yaşadığını söyledi.

Han'ın söylediklerine katlanamayan Ceylan, arabasına bindi ve kaza yaptı. Han'ın koşarak Ceylan'ın yanına gitmesi ise akıllara İnci'nin ölüm sahnesini getirdi. İşte Masumlar Apartmanı 65. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 65. Bölüm Fragmanı VİDEO

MASUMLAR APARTMANI 64. BÖLÜM ÖZETİ

Naci, Safiye’nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Doktor hanım, Safiye’nin evi yaşanır hale getirmesi için ona destek olur ancak Safiye bunu başarabileceğinden emin değildir. Bir yandan da Hasibe’nin sesini bastırmakta zorlanırken, gece evde hiç ummadığı biriyle burun buruna gelir.

Ceylan, Naci’nin telefonundan beri Han’ı düşünerek endişe içindedir. Kendini daha fazla tutamaz ve Safiye’yi ziyaret bahanesiyle apartmana gider. Bu ziyaretin ardındansa bir kez daha kalbinin sesini dinlemeye karar verir ancak bu kez bir şartı vardır.

Gülben ve Esat’ın bebeklerinin cinsiyeti yakında belli olacaktır. Tüm aile heyecanla o günü beklerken bebeğin cinsiyeti hakkında yürütülen tahminler Gülben’in kendini sorgulamasına sebep olur.