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- Masumlar Apartmanı Bayram kimdir? Meriç Özkaya hayatı ve biyografisi..
Masumlar Apartmanı Bayram kimdir? Meriç Özkaya hayatı ve biyografisi..
- Haber Merkezi
- 18.05.2021 - 16:29
Masumlar Apartmanı dizisine karakterlerinden Bayram izleyicilerin merak konusu oldu.
Safiye ve Gülben dışarı çıkamadıkları için Bayram almasını istedikleri şeyleri alıp kapıya getirir. Gülben’e olan platonik aşkıyla da bilinen apartman görevlisi Bayram, son bölümlerde ön planda yer almaktadır.
Peki, Masumlar Apartmanı Bayram kimdir? İşte Meriç Özkaya’nın hayatı ve biyografisi..
MASUMLAR APARTMANI BAYRAM KİMDİR?
Meriç Özkaya 1981 doğumludur. Trakya Üniversitesi Arkeoloji bölümünde mezun olmuştur.Ayrıca Oyunculuk ve Gösteri Sanatları Eğitimi Mint Akademiden eğitim almıştır.
Meriç Özkaya Masumlar Apartmanı Bayram rolüne hayat vermektedir. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisinde rol alan oyuncu “Diriliş Ertuğrul”, “Ev Kira Semt Bizim” adlı yapımlarda rol almıştır. Trust Menajerlik oyuncusudur.
Fox Tv ekranlarında yayınlanmış olan “Bir Deli Rüzgar” dizisinde Firuz rolüyle ekranlara gelmiş olan oyuncu, “Hayat Şarkısı” dizisinde Nedim rolüne hayat vermiştir.
MERİÇ ÖZKAYA DİZİ VE FİLMLERİ
- Masumlar Apartmanı (Bayram) – 2020
- Payitaht Abdülhamid – 2018 / 2019
- Diriliş Ertuğrul – 2018
- Bir Deli Rüzgar (Firuz) – 2018
- Ev Kira Semt Bizim – 2018
- Savaşçı (Kırmızı) – 2017
- Hayat Şarkısı (Nedim) – 2016
- Acı Aşk – 2016
- Analar ve Anneler (Fevzi) – 2015
- O Hayat Benim (Yıldıray) – 2015
- Urfalıyam Ezelden (Taner) – 2014
- Çıngıraklı Top – 2009
- Komedi Türk – 2008
- Annem – 2007