Haberler

Medya Haberleri

Masumlar Apartmanı Bayram kimdir? Meriç Özkaya hayatı ve biyografisi..

Masumlar Apartmanı Bayram kimdir? Meriç Özkaya hayatı ve biyografisi..

Masumlar Apartmanı dizisinde apartman görevlisi Bayram'ın kim olduğu merak ediliyor. Meriç Özkaya’nın canlandırdığı Masumlar Apartmanı Bayram kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?