Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, neden? 11 Ocak Salı yayın akışı...

Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, neden? 11 Ocak Salı yayın akışı...

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünü TRT1 yayın akışında göremeyen izleyiciler, arama motorlarına yöneldi. Peki Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

TRT1 ekranlarında salı akşamlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı, 2.sezonunda da hız kesmeden devam ediyor.

Yeni yılın ilk bölümünü merakla bekleyen seyirciler, hayal kırıklığına uğradı. Masumlar Apartmanı 4 Ocak Salı akşamı TRT1 yayın akışında yer almadı.

Son olarak 53. bölüm ile izleyiciyle buluşan dizinin 54. yeni bölüm fragmanı da yayımlanmadı.

Dizinin takipçileri, Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman sorularını araştırıyor. Peki Masumlar Apartmanı neden yok? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?

Beklenen 54. yeni bölüm 11 Ocak Salı akşamı yayın akışında yer almadı. Masumlar Apartmanı'nın yerine yayın akışında saat 2.00'de Hazır Aile filmi yer aldı.

Yılbaşı arası veren dizinin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

11 OCAK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI