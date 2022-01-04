Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, neden? Yayın akışından kaldırıldı...

Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, neden? Yayın akışından kaldırıldı...

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünü TV8 yayın akışında göremeyen izleyiciler, arama motorlarına yöneldi. Peki Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

TRT1 ekranlarında salı akşamlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı, 2.sezonunda da hız kesmeden devam ediyor.

Yeni yılın ilk bölümünü merakla bekleyen seyirciler, hayal kırıklığına uğradı. Masumlar Apartmanı 4 Ocak Salı akşamı TRT1 yayın akışında yer almadı.

Son olarak 53. bölüm ile izleyiciyle buluşan dizinin 54. yeni bölüm fragmanı da yayımlanmadı.

Dizinin takipçileri, Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman sorularını araştırıyor. Peki Masumlar Apartmanı neden yok? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?

Masumlar Apartmanı 54. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Acun Ilıcalı, 31 Aralık Cuma günü yayınlanmayan Kırmızı Oda'nın ekranlara üç hafta ara verdiğini dile getirdi.

Yılbaşı arası veren dizinin 11 Ocak Salı günü yayımlanması bekleniyor.