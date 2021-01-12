Masumlar Apartmanı bugün var mı? 12 Ocak Masumlar Apartmanı yeni bölüm var mı?

Masumlar Apartmanı bugün var mı? 12 Ocak Masumlar Apartmanı yeni bölüm var mı?

Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle tekrar bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam var mı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı 12 Ocak yeni bölüm izleyiciler araştırılıyor.

Masumlar Apartmanı bugün var mı? sorusunun yanıtını merak eden izleyiciler, internet üzerinden araştırmalarını yapmaya başladı.

Sevilen dizinin yeni bölümünü bekleyen diziseverler, TRT 1 yayın akışına bakmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar..

BU AKŞAM MASUMLAR APARTMANI VAR MI?

12 Ocak Masumlar Apartmanı var mı sorusunun yanıtı bir çok kişi tarafından merakla bekleniyor ve araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı haftası olması nedeniyle Masumlar Apartmanı 17. Bölüm yayınlanmamıştı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelecek. 12 Ocak Salı akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı dizisi 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir.

Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır.

Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.