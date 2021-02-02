Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu sürprizi

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde, Sezen Aksu'nun 'Affet' şarkısı görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

TRT 1 ekranlarından yayınlanan, Deniz Madaoğlu'nun kaleme aldığı dizi, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesi ile her hafta başka bir olayı gündeme getirirken, bu hafta ekrana gelecek yeni bölüm sürprizi ile izleyenleri heyecanlandırdı.

SEZEN AKSU SÜRPRİZİ

Dizinin 2 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşacak olan 20. bölümünde, usta sanatçı Sezen Aksu da şarkısıyla yer alacak.

Masumlar Apartmanı'na seslendirip bestelediği yeni şarkısı 'Affet' ile eşlik olacak olan Aksu, böylece şarkısını ilk kez dizi ile görücüye çıkarmış olacak.

Şarkının, Naci ve Safiye'nin geçmiş günlerini anımsadığı sahnede çalacağı öğrenildi.

Masumlar Apartmanı 20. Bölüm Fragmanı VİDEO

EZGİ MOLA, SEZEN ANISI İLE GÜLÜMSETMİŞTİ

Dizinin Safiye'sine hayat veren Ezgi Mola, geçtiğimiz zamanlarda Sezen Aksu ile ilgili bir anısını paylaşmış, herkesi gülümsetmişti.

Aksu'yu çok sevdiğini söyleyen Mola, ilkokul zamanında herkesi ünlü şarkıcının 'süt annesi' olduğunu söyleyerek kandırdığını belirtmişti.