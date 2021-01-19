Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Masumlar Aparmanı Naci’nin hastalığı nedir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin çocukluk aşkı Naci'nin hasta olduğu öğrenildi. Son bölümde yere düşen Naci ölecek mi? Naci'nin hastalığı nedir? sorusu seyircilerin merak konusu oldu.

TRT1 ekranlarında Salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, ilk bölümlerinden beri ilgiyle takip ediliyor.

Safiye'nin lise yıllarındaki aşkı Naci karakterinin diziye katılmasıyla birlikte hikayenin heyecanı daha da arttı.

Geçen hafta ekranlara gelen son bölümde Naci öğretmenin doktora gittiği ve hasta olduğu öğrenildi.

Safiye'nin kendisi ile ilgili gerçekleri öğrenmesinin ardından yere yığılan Naci ölecek mi sorusu seyircilerin gündemine geldi.

Masumlar Apartmanı Naci öldü mü sorusunun yanıtı araştırılırken dizide Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu.

Peki Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Naci'nin hastalığı nedir? İşte detaylar..

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NEDİR?

Masumlar Apartmanı Naci karakteri diziye girmiş ve Safiye’nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Tansel Öngel’in hayat verdiği Naci karakterinin herkesten gizlediği bir hastalığı var. Naci ölmeden önce yeniden Safiye ile bir arada olmak istiyor ve bunun için de elinden geleni yapıyor. Fakat Naci’nin eski eşi de bir türlü onun peşini bırakmıyor ve Safiye ile aralarında hep bir engel olarak duruyor.

Bir anda yuşukluk yaşayan ve vücudunun farklı kısımlarını hissetmeyen Naci’nin hastalığı hakkında henüz dizide bir bilgi verilmedi. Fakat zaman zaman ellerini hareket ettirememesi onun ilerleyen dönemlerde felç haline döneceğini düşündürüyor.

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLECEK Mİ, TANSEL ÖGE AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı’ndan Naci karakterinin hasta olması ve kısa süre içerisinde öleceğinin tahmin edilmesi nedeniyle birçok izleyici ile Masumlar Apartmanı Tansel Öngel ayrılacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Şu an için Naci’nin hastalığı bilinmiyor ve ölüp ölmeyeceği de kesin değil bu nedenle kısa vadede Tansel Öngel’in Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılması beklenmiyor.