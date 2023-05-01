Masumlar Apartmanı öyle bir değişti ki! "Eskisi kadar masum değil" TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı final yaparak ekrana veda etti. Son hali ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görenler, inanamadı...

TRT 1'in yayınlandığı döneme damgasını vuran dizisi Masumlar Apartmanı, 2 sezon sürdü. 71. bölümle final yapan dizi, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi isimleri bir araya getirdi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı, İstanbul'da aynı evde yaşayan dört kardeşin psikolojik durumunu ve etraflarındaki hayatı konu aldı. Oyuncu kadrosu ve hikayesi kadar çekildiği apartman da ünlenen Masumlar Apartmanı, Beyoğlu'nda ekranlara geldi. İzleyicilerin sık sık ziyaret ettiği Masumlar Apartmanı, son haliyle herkesi şaşırttı. Erotik shop oldu 'Masumlar Apartmanı' dizisinin çekildiği İstanbul Beyoğlu'ndaki Temel Apartmanı’nda erotik shop açıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beyoğlu Jurnal Sokak’ta bulunan ve 1912 yılında inşa edilen Temel Apartmanı, iki yıl boyunca dizi ekibine ev sahipliği yaptı. Apartmanın çekimler için boyatılan kırmızı demir kapısı ve pencerelerinin de renginin değiştirildiği görüldü.