Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci evleniyor mu? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?

Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci evleniyor mu? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?

Masumlar Apartmanı'nda yeni bölüme damga vuran sahnede Safiye'nin gelinlik giymesi akıllara evlilik sorularını getirdi. Safiye ve Naci evleniyor mu, Masumlar Apartmanı final mi yapacak..

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı'nın 29 Aralık Salı günü ekrana gelecek olan yeni kısmından dikkat çeken bir fragman yayınlandı.

Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın oynadığı dizide Naci ile Safiye'nin gelinlik ve damatlıkla görüldüğü sahneler dikkat çekiyor.

SAFİYE VE NACİ EVLENİYOR MU?

Lise yıllarında aşk yaşayan ancak sonra yıllarca kavuşamayan Safiye ve Naci, 16. bölümde apartmanda kurulan bir masada buluşuyor.

Yıllar sonra sakince konuşan ikili bu zamana kadar ne yaşadıklarını konuşuyor.

Öte yandan fragmanda Naci ile Safiye’nin evlendiği görülen sahneler izleyicileri meraklandırdı.

Çekilen görüntülerde Safiye ile Naci'nin evlenmek üzere evden çıktığı görüldü.

Safiye'nin üzerinde gelinlik gören dizinin hayranları o kareleri yoruma tuttu. İzleyiciler bu sahnelerin büyük olasılıkla Gülben'in hayali olarak yorumladı.

Masumlar Apartmanı 16. Bölüm Fragman VİDEO

MASUMLAR APARTMANI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Safiye karakterinin saplantılı hallerindne kurtulması ve normale dönmesiyle birlikte dizinin enerjisini kaybettiği düşünülürken, Naci ile evlendiği görülen bölüm fragmanı Masumlar Apartmanı bitiyor mu sorusunu akıllara getirdi.

Yapımcılığını OGM Pictures’in üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi için Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Masumlar Apartmanı oyuncularıyla yapılan bir röportajda dizi ile ilgili ufak tüyolar veren Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı’nın en az Haziran 2021’e kadar devam edeceğini söyledi.

Anlaşıldığı üzere Masumlar Apartmanı final yapmıyor. Aksine, çok fazla takipçisi olan ve beğeni rekorları kıran dizi için OGM Pictures’in 2. Sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıllar sonra istemeden dışarı çıkan Safiye, yaşadığı travma sonrası beklenmedik davranışlar sergiledi. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine de sebep oldu. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım attı lakin bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkardı.

Bu sırada sıhhat durumu kötüleşen olan Haluk hastaneye kaldırıldı. Ege aldığı haberle büyük keder yaşarken İnci, yıllar evvel yaşadıklarından ötürü babasına hala kızgın olduğu için kardeşlerin arası açıldı.