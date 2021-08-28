Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Sosyal medya çalkalandı.. İşte dengeleri değiştirecek o isim

Melisa Şenolsun, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerini ele alan TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı, başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci sezonu büyük bir merekla bekleniyor.

Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın kişisel nedenlerden dolayı sezon finalinde ölerek veda etmesinin ardından dizinin yeni kadın oyuncusu merakla bekleniyordu.

YENİ KADIN OYUNCU: MELİSA ŞENOLSUN

Yeni sezon çekimleri yakında başlayacak olan OGM Pictures imzalı TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na katılan kadın yıldız bugün belli oldu.

Dizinin yeni karakterine genç ve başarılı oyuncu Melisa Şenolsun hayat verecek.

DİZİNİN YAPIMCISI DUYURDU

OGM Pictures'ın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ve Google aramaları sonunda sonuç verdi! Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'na dahil oldu. Hoşgeldin @melisasenolsun!" ifadelerine yer verilerek oyuncunun yer aldığı bir video paylaşıldı.

Yapımın paylaştığı videoda, Şenolsun, "Merhaba, Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonunda ben de varım." dedi.

AZİZ DİZİSİNDEN AYRILMA KARARI ALMIŞTI

Şenolsun, geçtiğimiz günlerde, başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Aziz dizisiyle anlamış ancak daha sonra diziden ayrılma kararı almıştı.