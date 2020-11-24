Masumlar Apartmanı Uygar kimdir? Alper Saldıran Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde İnci'nin eski nişanlısı Uygar karakterinin yer almaması dikkat çekti. İzleyiciler, Uygar karakteri diziden ayrıldı mı sorusunu araştırmaya başladı.

TRT ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümde bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Dizide İnci'nin sürekli sorun çıkaran eski nişanlısı Uygar karakterine hiç yer verilmedi.

Uygar karakterini canlandıran Alper Saldırgan’ın isminin yer almaması Alper Saldırgan diziden ayrıldı mı sorusunu akıllara getirdi.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabında yer alan Çöp Apartmanı isimli bir gerçek hikayeden uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda ise Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah gibi sevilen isimler yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI UYGAR KİMDİR?

Masumlar Apartman Uygar rolünü oynayan Alper Saldıran, tiyatro, dizi ve filmlerde karşımıza çıkan bir isimdir. İnci'yi yeniden kazanmak için çabalayan Uygar karakteri elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Kendisinden ayrılan sevgilisi İnci'nin peşini uzun süre bırakmayan Uygar, son olarak ise Han tarafından tehdit edilmişti. Han, kaçırdığı Uygar'ı İnci'nin çevresinde olmaması için sert bir şekilde uyarmıştı.

ALPER SALDIRAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Uygar karakteri dizinin son bölüm jeneriğinde de yer almadı. İnci ile ayrılmalarının ardından dizide az sahnesi bulunan karakterin yurt dışına giderek diziden ayrıldığı iddia ediliyor.

Son bölümde bulunmayan Saldırgan’ın diziden ayrıldığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin dizi ekibinden ve Alper Saldırgan’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

ALPER SALDIRAN KİMDİR?

Alperen Saldıran 16 Eylül 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sahneye ilk kez 5 yaşında, anaokulunda oynadığı piyeslerle çıkan Alperen Saldıran hemen ardından folklore, özellikle Kafkas danslarına yöneldi.

İlkokul boyunca hem tiyatroya, hem dansa aralıksız devam etti. Turizm Lisesinden mezun olan Saldıran, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü’ne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti.

Üniversite döneminde, Turgut Özakman’ın “Fehim Paşa Konağı” adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler Arası Tiyatro Yarışmasında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından “Bir Dilim Aşk”taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı.

Marmara Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne burslu olarak başladı. Yeni okulunun 1. sınıfında “Son Dünya” adlı oyunda görev aldı ve Avrupa ile Akdeniz ülkelerini kapsayan Mısır Tiyatro Festivali’ne öğrenci olarak katıldı. Ertesi yıl aynı programa katılan diğer tiyatro öğrencileriyle beraber, “Babil Kulesi” oyununda rol aldı.

Okul döneminde “Kara İnci” ve “Derman” dizileriyle televizyon kariyerine devam etti. Ardından ses getiren Vodafone reklamları ve “Melekler Korusun” dizisinde rol aldı. Aynı dönemde “Hizmetçiler” adlı tiyatro oyununda Hanımefendi rolünü oynadı.

Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuna devam etti. “Yerden Yüksek” dizisinde Feyyaz, ilk beyaz perde deneyimi olan “Anadolu Kartalları” filminde Fatih Karakuş ve “Sağ Salim” adlı filmde Recai rolünü canlandırdı.

Yine aynı dönemde “Çehov Makinesi” adlı tiyatro oyununda oynadı. 89 bölüm süren Beni Böyle Sev adlı dizide Ömer karakterini canlandırdı. Son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Kalbim Ege'de Kaldı'da Mustafa karakterini canlandırmıştır.