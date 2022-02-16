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    Masumlar Apartmanı'nda sert düşüş! 15 Şubat Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    15 Şubat 2022 Salı akşamı Destan, Masumlar Apartmanı Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 15 Şubat 2022 Salı reyting sıralaması...
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 10:46
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    Masumlar Apartmanı'nda sert düşüş! 15 Şubat Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    15 Şubat 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Mandıra Filozofu, Star TV'de Kurye, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Güldür Güldür, ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 15 Şubat 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 15 Şubat 2022 Salı reyting sonuçları...

    15 ŞUBAT 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    15 Şubat 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Destan, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı.

    20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Destan yer aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    Masumlar Apartmanı nda sert düşüş! 15 Şubat Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #1

    AB İLK 10 PROGRAM

    Masumlar Apartmanı nda sert düşüş! 15 Şubat Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #2

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    Masumlar Apartmanı nda sert düşüş! 15 Şubat Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #3


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