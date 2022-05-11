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    Masumlar Apartmanı'nda sona ne kadar kaldı, bitiyor mu?

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi için final kararı alınırken, "Masumlar Apartmanı'nda sona ne kadar kaldı, bitiyor mu?" sorusu gündeme getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 13:17
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    Masumlar Apartmanı'nda sona ne kadar kaldı, bitiyor mu?

    Yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

    Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı dizi, psikoloji ve dram türünde olmasıyla dikkati çekti.

    İstanbul'da aynı evde yaşayan dört kardeşin psikolojik durumunu ve etraflarındaki hayatı konu alan dizi, ilk sezon reyting rekorları kırdı.

    Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın oyunculukları herkesten alkış alırken, ikinci sezon ise ekip için hayal kırıklığı oldu.

    Madalyonun İçi romanının "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanan dizinin ikinci sezonunda işler iyi gitmeyince, final kararı alındı.

    Yavaş yavaş sona yaklaşılan dizinin net olarak ne zaman final vereceği, hayranlar tarafından araştırılmaya başlandı.

    Peki, Masumlar Apartmanı'nda sona ne kadar kaldı, bitiyor mu? İşte detaylar...

    Masumlar Apartmanı'nda sona ne kadar kaldı, bitiyor mu?

    Masumlar Apartmanı'nın final bölümü 24 Mayıs Salı günü TRT1'de ekrana gelecek.

    Dizi, 71. bölümü ile ekranlara veda edecek. Reytinglerin iyice düşmesinin TRT1'in final kararı almasında etkili olduğu düşünülüyor.

    Masumlar Apartmanı nda sona ne kadar kaldı, bitiyor mu? #1

    TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'na konuk oyuncu olarak katılmıştı.

    Kaya, Kırmızı Oda dizisinin final yapmasının ardından yeni sezonda Masumlar Apartmanı dizisinin daimi kadrosunda yer almıştı.

    Masumlar Apartmanı nda sona ne kadar kaldı, bitiyor mu? #2


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