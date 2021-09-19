Masumlar Apartmanı'ndan flaş ayrılık haberi! Sevilen oyuncu diziye veda mı ediyor?

Masumlar Apartmanı'ndan flaş ayrılık haberi! Sevilen oyuncu diziye veda mı ediyor?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı hakkında izleyicileri şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar'ın projeye veda edeceği öne sürüldü.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, ikinci sezonuyla da seyircisinden büyük ilgi görüyor.

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan ve başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Masumlar Apartmanı, sosyal medyada da en çok konuşulan konular listesinde yer almayı başarıyor.

Sevilen dizide ilk yaprak dökümü, İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın vedası ile başladı. İnci, geçtiğimiz sezon finalinde hayatını kaybetti ve ünlü oyuncu projeye veda etti.

KIRMIZI ODA'DA BOY GÖSTERDİ

Son günlerde Masumlar Apartmanı ile ilgili izleyicileri şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Çıkan iddialar, dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Gülben’in diziden ayrılacağı yönünde.

Gülben karakteri ile oyunculuk hayatında büyük bir çıkış yakalayan Merve Dizdar, TV8 ekranlarının iddialı dizisi Kırmızı Oda'nın sezon finalinde izleyici karşısına çıkmıştı.

Başarılı oyuncunun iki dizide birden oynaması ilk başta kafa karışıklığına neden olurken Kırmızı Oda’daki karakterinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu bilinmiyordu.

MERVE DİZDAR MASUMLAR APARTMANI'NDAN AYRILACAK İDDİASI

Kırmızı Oda’nın yeni sezonunun başlamasıyla birlikte bu soru yanıt buldu ve Merve Dizdar'ın Gülben karakteriyle dizide yer almaya devam edeceği görüldü.

Buradan hareketle Merve Dizdar’ın birkaç bölüm sonra Masumlar Apartmanı dizisinden tamamen ayrılacağı ve oyunculuk kariyerine Kırmızı Oda ile devam edeceği iddia edildi.

Bu iddialar, Masumlar Apartmanı seyircilerini üzerken, dizinin senaristlerinden ve Merve Dizdar'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Ancak bize kalırsa, Merve Dizdar'ın Kırmızı Oda'da Gülben karakteriyle boy göstermesi, iki dizinin 'Gülben' karakteri üzerinden birleşmiş olduğunun bir göstergesi.