Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Ada Masalı'nın...

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Esat karakteriyle beğeni toplayan Uğur Uzunel'in sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler şaşıp kaldı. Uzunel'in Ada Masalı'nın yıldızıyla aşk yaşadığı öğrenildi.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer almaya devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel ve Uğur Uzunel yer alıyor.

Dizide Esat karakterine hayat veren ve Gülben ile yaşadığı mücadele yüklü aşkla adından söz ettiren oyuncu Uğur Uzunel'in özel hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Dizideki Esat rolüyle genç kızların hayalini süsleyen Uğur Uzunel'in hayatı hakkında araştırma yapanlar, gerçek hayatta kiminle sevgili olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BERİL POZAM İLE AŞK YAŞIYOR

Uğur Uzunel, 2019 yılında ''Afili Aşk'' dizisinin setinde tanıştığı güzel oyuncu Beril Pozam ile aşk yaşıyor.

İlişkilerini magazinden uzak yaşayan Beril Pozam ve Uğur Uzunel çifti, sevgi dolu pozlarını zaman zaman Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Beril Pozam, şimdilerde başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı dizisinde hayat verdiği 'İdil' karakteriyle dikkat çekiyor.

Uğur Uzunel, yakın zamanda Beril Pozam'ı, babası Bayram Uzunel ile tanıştırmıştı.