Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i yine başrolde! Yeni rolüyle ters köşe yapacak...

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i yine başrolde! Yeni rolüyle ters köşe yapacak...

TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat verereki performansı ile içimize işleyen başarılı oyuncu Merve Dizdar'ın yeni projesi belli oldu. İşte, başarılı oyuncunun yeni dizisi...

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı, 24 Mayıs Salı akşamı 71. bölümüyle final yapmıştı.

Dizi sayesinde ününe ün katan Merve Dizdar hem dizi setlerinin ve hem de ekranların aradığı isimlerin başında.

Dizide Gülben karakteriyle hafızalara kazınan Merve Dizdar, sergilediği performansıyla en çok teklif alan isimler arasında yer aldı.

Merve Dizdar'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Başarılı oyuncu yakında yeni bir dizide başrol oynamaya hazırlanıyor.

Yeni proje için el sıkıştı

Blutv’de yayınlanacak olan diziyi Yunus Ozan Korkut, Mustafa Memişoğlu’yla beraber yazıyor.

Çekimleri ekim ayında Adana’da başlayacak olan dizide Merve Dizdar, "Tansu" rolüne hayat verecek.

Üç başrollü dizinin diğer oyuncusu ise Berkay Ateş…

Yunus Ozan Korkut’un aynı zamanda yöneteceği dizinin yapımcılığını 7 yıl çalıştığı Ay Yapım’dan ayrılan ve FARO adlı oluşuma ortak olan Yamaç Okur üstleniyor.

Okur, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımda, "FARO macerası yakında başlıyor. Filmler ve dizilerle dolu dolu 7 yıl Ay Yapım, 8 yıl Bulut Film yolculuğundan sonra yapımcılığa ortaklarından birisi olduğum FARO bünyesinde devam edeceğim. Televizyon, dijital ve sinemada nitelikli özel işler üretmeye devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Merve Dizdar kimdir?

25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapan Merve Dizdar, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı, sonrasında ise Craft Tiyatro'da devam etti.

Dizdar, Cem Davran ile "Bir ses böler geceyi" filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen oyuncu, 2016 yılında Gürhan Altundaşar ile hayatını birleştirdi, 2021 yılında eşi ile arkadaş kalarak ayrıldıklarını açıkladı.

Rol aldığı film ve projeler

İşte, Merve Dizdar'ın rol aldığı diziler ve film projeleri;

DiziYıl Dizi/Film Rol Kanal Notlar 2015 Kertenkele (dizi) İrem ATV 2015 Kırgın Çiçekler İrem (Konuk Oyuncu) ATV 2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D 2015 Çılgın Dersane Üniversitede Astrolog Özge Show TV 2013 Doksanlar Selin ATV 2013 Bir Yastıkta (dizi) Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1 2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu 2012 Kavak Yelleri (dizi) Saliha.