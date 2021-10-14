Masumlar Apartmanı'nın Han'ı ile Camdaki Kız'ın Nalan'ı eski partner çıktı! Bakın hangi dizide oynamışlar

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı ile Camdaki Kız'ın Nalan'ı eski partner çıktı! Bakın hangi dizide oynamışlar

Burcu Biricik ve Birkan Sokullu'nun daha önce partner oldukları ortaya çıktı. Şu sıralar Burcu Biricik Camdaki Kız'da oynarken, Birkan Sokullu ise Masumlar Apartmanı'nda boy gösteriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç isimler yer alıyor.

Perşembe günleri yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizide Burcu Biricik, Nalan karakterine hayat veriyor.

Yine Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı, TRT'nin iddialı dizileri arasına adını yazdırdı.

Salı günleri yayınlanan dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun gibi isimler bulunuyor.

Dizide Birkan Sokullu "Han" karakterine hayat verirken, Burcu Biricik ile yine ortak yapımların içinde yer almaları dikkati çekti.

İkilinin daha önce yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde başrol oynadıkları ve partner oldukları ortaya çıktı.

BİRKAN SOKULLU VE BURCU BİRİCİK ESKİ ARKADAŞ

2016-2017 yılları arasında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde Burcu Biricik Hülya, Birkan Sokullu ise Kerim karakterine hayat verdi.

Flames of Desire adlı dizinin Türkiye uyarlaması olan dizide Biricik ve Sokullu'nun uyumu ise oldukça beğenilmişti.

İkilinin dizi boyunca yan yana geldiği anlar sosyal medyaya düşmüş ve hayranlar tarafından oldukça konuşulmuştu.

Dizinin kadrosunda ayrıca Ahmet Mümtaz Taylan ve Ecem Özkaya gibi usta oyuncular yer alıyordu.

Aile hayatına dikkati çeken dizi seyircisini bir yandan ağlatırken bir yandan ise güldürdü.