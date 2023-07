Mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef Türkiye All Star 36. bölüm fragmanı MasterChef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte MasterChef Türkiye All Star 36. bölüm fragmanı..

TV8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Her hafta birbirinden heyecanlı oyunların oynandığı programda dün akşam bir veda yaşandı. MasterChef Türkiye All Star’ın dün akşam yayınlanan 35. bölümünde elenen yarışmacı mavi takımdan Burcu oldu. Burcu'nun elenmesi izleyicileri şaşırtırken yeni bölümde nelerin yaşanacağı merak uyandırdı. Yeni haftanın kaptanlarının belirleneceği 36. bölümün tanıtımı yayınlandı. Mavi takım ve kırmızı takım kaptanlarının kim olacağı merak ediliyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında yarışmacıları iddialı sözleri dikkat çekti. MasterChef Türkiye All Star 36. Bölüm Fragmanı