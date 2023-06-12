Maviye Sürgün'ün Defne'si Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, evli mi? Yeni projesi Maviye Sürgün ile ekranlara dönen Damla Sönmez, "Defne" karakterine hayat veriyor. İzleyiciler ise Damla Sönmez hakkında bilgileri araştırıyor. Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...

Show TV'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün, 12 Haziran Pazartesi akşamı macerasına başlıyor.

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun’un yer aldığı; çekimleri Marmaris’te yapılan Maviye Sürgün dizisi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

İlk bölümü ekrana gelen Maviye Sürgün dizisinde Defne karakterini canlandıran oyuncu izleyicinin merak konusu oldu.

Profesyonel bir dolandırıcı olan ve Ali ile karşılaşmasından sonra hayatında değişiklik yaşayan Defne'yi Damla Sönmez canlandırıyor.

Seyirciler ise Damla Sönmez hakkında merak edilenleri araştırıyor.

Peki Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Maviye Sürgün Defne karakteri

Ne istediğini bilen, çekici renkli bir kadın olan Defne, profesyonel bir dolandırıcıdır. Ancak yaşadığı kazadan sonra Ali'nin kendisini kurtarması ve Ozan ile karşılaşması hayatındaki çizgiyi değiştirir.

Damla Sönmez kimdir

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Damla Sönmez, eğitim hayatında tiyatroyu seçerek kariyerini başlattı.

Paris'te başladığı üniversite hayatını Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Sönmez, ABD'de dersler aldı.

İlk başrol filmi Bornova Bornova ile Altın Portakal Ödülü'ne layık görüldü.

Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı ve Çukur dizileri ile adından söz ettiren Damla Sönmez, şimdilerde Maviye Sürgün dizisinde rol alıyor.

2012 yılında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ushan Çakır'la ayrılan Damla Sönmez'in hayatında birisi henüz yok.

Güzelliğiyle de beğeni toplayan 36 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada adından söz ettiriyor.