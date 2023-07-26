Maviye Sürgün’ün Defne'si Damla Sönmez yatak pozuyla nefes kesti! "Kusursuz" Şimdilerde Maviye Sürgün dizisinde Defne karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, duru güzelliğiyle hayranlarını büyülüyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozuyla mest etti. İşte o poz!

Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün, oyuncularıyla gündeme geliiyor.

Başrolünü Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile paylaşan Damla Sönmez, Defne karakteriyle büyük beğeni topladı.

Oyunculuk performansının yanı sıra duru güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yatak pozu olay yarattı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, içine hiçbir şey giymediği beyaz gömleğiyle yatağının üzerinde poz verdi.

Verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte o cesur poz...

Ünlü oyuncunun bu pozuna, "Fransız filmlerinden bir kare sanki", "Güzellik abidesi", "Tam bir afrodit" gibi yorumlar gelmeye devam ediyor.