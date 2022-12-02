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- Mayolu pozlarını paylaştı! Ayça Ayşin Turan mayolu pozlarıyla mest etti! 'Murat Boz çok şanslı'
Mayolu pozlarını paylaştı! Ayça Ayşin Turan mayolu pozlarıyla mest etti! 'Murat Boz çok şanslı'
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan mayolu pozlarını instagram hesabından takipçileriyle pasylaştı. O pozlara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte o kareler..
- 02.12.2022 - 18:07
Ayça Ayşin Turan son dönemde sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Ayça Ayşin Turan mayolu pozlarını paylaştı.
Aralık ayında mayo giyerek verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyanın gündemin oturdu. Ünlğ oyuncu mayolu pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan oyuncunun yaptığı her paylaşım binlerce kez beğeniliyor. Takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar alan Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
İşte Ayça Ayşin Turan'ın beğeni toplayan mayolu paylaşımları..