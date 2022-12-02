Petrol
86.91
0.03%
Euro
19.5194
-0.49%
Dolar
18.6315
-0.01%
Altın
1.067
-1.20%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
320.902
-0.41%
BTXN Coin
5.52
-1.60%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Mayolu pozlarını paylaştı! Ayça Ayşin Turan mayolu pozlarıyla mest etti! 'Murat Boz çok şanslı'

    Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan mayolu pozlarını instagram hesabından takipçileriyle pasylaştı. O pozlara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte o kareler..
    • 02.12.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mayolu pozlarını paylaştı! Ayça Ayşin Turan mayolu pozlarıyla mest etti! 'Murat Boz çok şanslı'

    Ayça Ayşin Turan son dönemde sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Ayça Ayşin Turan mayolu pozlarını paylaştı.

    Aralık ayında mayo giyerek verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyanın gündemin oturdu. Ünlğ oyuncu mayolu pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan oyuncunun yaptığı her paylaşım binlerce kez beğeniliyor. Takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar alan Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

    İşte Ayça Ayşin Turan'ın beğeni toplayan mayolu paylaşımları..

    Mayolu pozlarını paylaştı! Ayça Ayşin Turan mayolu pozlarıyla mest etti! Murat Boz çok şanslı #1

    Mayolu pozlarını paylaştı! Ayça Ayşin Turan mayolu pozlarıyla mest etti! Murat Boz çok şanslı #2

    Mayolu pozlarını paylaştı! Ayça Ayşin Turan mayolu pozlarıyla mest etti! Murat Boz çok şanslı #3


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Ankara'da üçlü zirve! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahminler!
    Gündem

    Ankara'da üçlü zirve! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahminler!

    Akrabaların borç kavgası: 2'si ağır 5 yaralı
    3. Sayfa

    Akrabaların borç kavgası: 2'si ağır 5 yaralı

    Görüş Bildir