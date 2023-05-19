Mayolu pozuna beğeni yağdı! Hande Erçel'in o pozu sosyal medyayı salladı: 'Deniz kızı' Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel son Instagram paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun mayolu pozu sosyal medyada gündeme geldi. İşte o kare..

Ünlü oyuncu Hande Erçel gerek özel hayatı ile gerekse iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan oyuncunun instagramda 30 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Genç oyuncunun her paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci, Halka, Azize ve Sen Çal Kapımı gibi birçok dizide rol alan Hande Erçel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden mezun olmuştur.

Son dönemde aşk hayatı ile gündemden düşmeyen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

Aşk hayatı ile son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hande Erçel'in dün paylaştığı mayolu pozu beğeni topladı.

İşte Hande Erçel'in son instagram paylaşımı..

29 yaşındaki Hande Erçel sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. İşte Hande Erçel'in bazı sosyal medya paylaşımları..