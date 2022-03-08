Meğer aile boyu ünlülermiş... Zehra Güneş'in kardeşinin güzelliğine ve mesleğine bakın çabuk!

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş'in kardeşi İrem hem güzelliği hem de mesleği ile ilgi çekti. Genç ismi görenler, "Küçük Zehra" yorumlarını yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımın'ın en dikkat çeken isimlerinden birisi olan Zehra Güneş, VakıfBank'ta başarı ile forma giyiyor.

Güzelliği Türkiye sınırlarını aşan ve Korelilerin başını döndüren Zehra, genç yaşına rağmen başarıları ile göz dolduruyor.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performans ve güzelliği ile ilgi çeken Güneş, Instagram'da ise 1 milyondan fazla takipçiye sahip.

Tokyo'dan döndükten sonra hızla takipçi sayısını yükselten Zehra Güneş, özel hayatı ve ailesiyle sık sık gündeme getiriliyor.

Şu sıralar Eren Dişli ile aşk yaşayan ve mutluluğunu gözlerden uzak tutmayı tercih eden genç isim, kardeşi ile anılmaya başladı.

Güzel ve başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi İrem ve Mina adında iki tane güzeller güzeli kız kardeşi var.

Bu kardeşlerden İrem ise ablası Zehra'yı güzelliği ile gölgede bırakmaya hazırlanırken, yine ablasının izinden gittiği görüldü.

"KÜÇÜK ZEHRA"

Güzelliği ve yeteneği sınırları aşan Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı. 2004 doğumlu İrem Güneş, tıpkı ablası gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Lisesi'nde eğitim alan İrem Güneş, 2020 yılında Vakıfbank Spor Kulübü'ne dahil oldu.

Zehra Güneş ve İrem Güneş, sık sık birlikte yer aldıkları kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Kardeşleri görenler, ''Güzellik genetik'' yorumları yapıyor.

İkilinin hem birlikte hem de ayrı ayrı paylaştıkları fotoğraflara beğeni ve binlerce yorum geliyor.