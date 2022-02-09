Meğer hep ekrandaymış! Survivor Evrim Keklik bakın hangi diziden çıktı...

Meğer hep ekrandaymış! Survivor Evrim Keklik bakın hangi diziden çıktı...

Survivor All Star 2022 kadrosunun dikkat çeken isimlerinden Evrim Keklik'in spor kariyerinin yanı sıra oyunculuk yaptığı da ortaya çıktı. Keklik'in dizideki hallerini görenler, gözlerine inanamadı.

Survivor All Star 2022 yarışmacılarından Evrim Keklik, sezonun iddialıları arasında.

Evrim Keklik'in adı geçtiğimiz günlerde Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile aşk dedikodularına karışmıştı.

İzleyiciler 30 yaşındaki Keklik hakkında bilgileri araştırırken, dikkat çeken bir gerçekle karşılaştı.

MİLYONER'E KATILDI

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Keklik, bir süre profesyonel olarak voleybol oynadı ancak sakatlığı nedeniyle, voleybol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Sualtı hokeyiyle ilgilenen Evrim Keklik, kariyerine yüzme antrenörü olarak devam etti.

Survivor'dan önce spor eğitmenliği yapan Evrim Keklik'in daha önce ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı.

DİNLE SEVGİLİ DİZİSİNDEN ÇIKTI

Spor kariyeriyle tanınan Evrim Keklik'in bir de oyunculuk yaptığını duyanlar ise gözlerine inanamadı.

Evrim Keklik, 2011 yılında FOX TV'de yayınlanan "Dinle Sevgili" dizisinde kamera karşısına geçti.

Dizinin kadrosunda Ecem Karavus, Ayça Ayşin Turan, Zeynep Dörtkardeşler gibi isimler yer alıyordu.