Meğer Keloğlan kel değilmiş! Türk sinemasının efsanesi Keloğlan bakın şimdi ne halde

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Keloğlan'ın yıldızı Rüştü Asyalı, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor. İzleyiciler ise Rüştü Asyalı'nın son halini merak ediyor. İşte Keloğlan'ın son hali...

Yeşilçam'ın yıllar geçse de unutulmayan filmlerinden biri de hiç şüphesiz Keloğlan filmidir.

Keloğlan filminin kadrosunda Rüştü Asyalı, Birtane Güngör, Hulusi Kentmen, Kayhan Yıldızoğlu, Suna Pekuysal, Aydın Babaoğlu, İhsan Yüce ve Arap Celal gibi isimler yer almıştı.

3 aydır hasta yatağında uyuyan Padişahın kızı Aykız'ı, hiçbir hekim ve büyücü iyileştirememişti.

Köyünden ayrılan Keloğlan, saraydan kovulan Bicirik ile tanışıp ondan durumu öğrenmiş ve prensesi iyileştirmeye karar vermişti.

1971-1975 yılları arasında çekilen dört "Keloğlan" filminde, Keloğlan karakterine ünlü tiyatrocu Rüştü Asyalı hayat vermişti.

Asyalı, ardından çalışmalarını "Yaman Delikanlı" ve "Dangalak" adlı filmlerle sürdürdü. Başarılı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bırakan Rüştü Asyalı'nın son hali merak konusu oldu.

DEĞİŞİMİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Türk filmlerinin masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen kel kahramanı Keloğlan'a hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Asyalı, yıllar sonra ortaya çıktı.

Filmde gösterdiği başarılı performansı ile yüzlerde gülümseme oluşturan ve her yaştan kitlenin takdirini kazanmış olan Rüştü Asyalı'nın eski halinden eser kalmadı.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Asyalı'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bir zamanların en sevilen karakteri 'Keloğlan' bugünlerde çok farklı bir görünüme sahip. Yaşlanması bir yana saç ve sakal durumu epeyce farklı.

RÜŞTÜ ASYALI KİMDİR?

1947 yılında Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya gelen Rüştü Asyalı, mesleğe ilk adımını lise öğrencisiyken Ankara'da Halkevleri Genel Merkezi'nde açılan tiyatro kurslarına katılarak attı.

1963 yılıında Ankara Radyosu Çocuk Saati ekibinde yer alan Asyalı, ''temsil kolu sanatçısı'' olarak mikrofonla tanıştı. Ardından Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü sınavına girip kazandı.

Asyalı, 1970 yılında mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları sanatçısı olarak Ankara Radyosu Çocuk Saati'nde ''Keloğlan'' oyunları canlandırmaya başladı. Keloğlan dinleyiciler tarafından beğenilince film yapımcılarının önerisiyle sinemayla tanıştı.

1971-1975 yılları arasında çekilen dört "Keloğlan" filmiyle büyük bir üne kavuşan Rüştü Asyalı, ardından "Yaman Delikanlı" ve "Dangalak" adlı filmlerde rol aldı.

1963 yılından bu yana televizyon dizileri, tiyatro oyunları ve sanat, kültür programlarıyla radyo ve televizyonda çeşitli projelere büyük katkılarda bulundu.

Sanatçı Birliği genel sekreterliği, Devlet Tiyatroları Yönetim Kurulu üyeliği, Devlet Tiyatroları Vakfı başkanlığı ve Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği genel başkanlığı görevlerini, ayrıca Seslendirme Sanatçıları Birliği genel başkanlığı ve Sanat Kurumu yönetim kurulu üyeliğini sürdürdü.

Rüştü Asyalı, şimdilerde Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri veriyor.