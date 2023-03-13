Meğer o da estetikliymiş! Kısmetse Olur'un Elif'i ifşa oldu: 'Yüz komple değişmiş' Ekranların sevilen programlarından Kısmetse Olur, yeni bölümleriyle Youtube'da yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen programa geçtiğimiz günlerde katılan Elif Nur Yel isimli yarışmacı ise yarışmada güzelliğiyle dikkat çekiyor. Estetik yaptırdığı ortaya çıkan Elif'in estetiksiz hali ise görenleri şaşırttı.

Bir dönemin sevilen evlilik programı olan Kısmetse Olur, YouTube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Sevilen programın gelin ve damat adayları da sık sık gündeme geliyor. Yarışmaya yeni katılan adaylardan olan Elif Nur Yel de son dönemin dikkat çeken isimlerinden oldu. 19 yaşında olduğu bilinen Antalyalı Elif'in estetiksiz hali ise görenleri şaşırttı.

Kısmetse Olur'un Elif'inin estetiksiz hali şaşırttı!

Aradan geçen 5 yıl sonra dijitalde tekrar sevenleriyle buluşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü sık sık gündeme geliyor. İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran programı şimdilerde Öykü Serter sunuyor.

12 Aralık 2022 tarihinde yepyeni bir formatla tekrardan ekranlara gelmeye başlayan programda toplam 9 gelin ve 9 damat adayı yer alıyor. Programda hem kaos hem entrika hem de heyecan bulunurken, ilgiyle izlenen program haftada 6 gün yayınlanıyor.

Yarışmaya sonradan dahil olan isimlerinden olan Elif Nur Yel, hem güzelliğiyle hem de yarışmadaki tavırlarıyla en çok dikkat çeken isimlerden oldu.

19 yaşında olduğu bilinen ve damat adaylarını oldukça etkileyen Elif'in estetiksiz hali ise görenleri şaşırttı.

"Yüz komple değişmiş"

Genç gelin adayının yüz kısmındaki ve burnundaki büyük değişim dikkat çekerken, programın takipçilerinden "Bu Elif mi şimdi?", "Yüz komple değişmiş" yorumları geldi.