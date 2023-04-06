Meğer orada çekiliyormuş! Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? İşte Gönül Dağı'nın çekildiği o il.. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın nerede çekildiği merak ediliyor. Peki başarılı dizi nerede çekiliyor? İşte Gönül Dağı dizisinin çekildiği o ilimiz..

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerek hikayesi gerekse oyuncuların performansı ile büyük bir başarı elde eden Gönül Dağı ilgi ile takip ediliyor. Gönül Dağı hayranları dizi hakkında merak ettiklerini öğrenmek için internette çeşitli aramalar yapıyor. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı dizisi her Cumartesi saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Anadolu'nun bozkırlarında geçen sıcak hikayesiyle izleyiciden tam not alan Gönül Dağı'nın nerede çekildiği merak uyandırdı. Dizinin hayranları Gönül Dağı'nın hangi ilde çekildiğini araştırmaya başladı. Peki, Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? İşte büyük bir beğeniyle izlenen dizinin çekildiği o il.. Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Dizide adı geçen Gedelli köyü günümüzde Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlıdır. Ancak dizide adı geçen Gedelli köyü aslında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki kırsal bir bölgedir.