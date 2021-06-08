Mehmet Ali Erbil ikinci kez düştü: Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil ikinci kez düştü: Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Son olarak İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ikinci kez düştü. Peki Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar..

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Kaldırıldığı hastanede 'kaçış sendromu' rahatsızlığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

'Tam zor günler geride kaldı' derken ünlü şovmenden kötü bir haber daha geldi. Talihsiz bir kaza daha geçiren Erbil'in evinde ikinci kez düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bunun üzerine Mehmet Ali Erbil'in son durumu merak konusu oldu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? sorusu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Peki Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son olarak İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'e adeta nazar değdi.

Erbil'in evinde düştüğü ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Bir gün hastanede kalan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği öğrenildi.

Erbil'in geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodusuna karıştığı Funda Aksu, sosyal medya hesabından şovmenin son halini paylaştı. Erbil'in yemek yerken çekilen bir fotoğrafını yayımlayan Aksu, "Hayırlı, sağlıklı haftalar diliyoruz." notunu yazdı.

'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, Temmuz ayında taburcu olmuştu.