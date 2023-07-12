Mehmet ali Erbil’den "pes" dedirten cinsellik açıklaması! "20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, bu kez ağızları açık bıraktı. Kendisine yöneltilen cinsellik sorusuna verdiği cevapla olay yarattı. İşte Mehmet Ali Erbil'in cinsellik açıklaması...

Geçtiğimiz aylarda evinde kaza geçirerek tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bir süredir ekranlardan uzak duruyordu.

Tedavisinin başarılı geçmesinin sonucunda eski hayatına geri dönen ünlü sunucu, eski haline geri dönüş yaptı.

Haber Bahane programına katılan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Cinsellik açıklaması olay oldu

Söylediği her şeyin yanlış yerlere çekildiğini açıklayan Mehmet Ali Erbil, sunucunun sorusu üzerine verdiği cinsellik açıklaması ağızları açık bıraktı.

Sunucunun kendisine “Bu kadar hastalık geçirerek uzun süre hastanede yattın. Vücudunun her yerine hortum girdi. Cinsel anlamda sağlıklı mısın?” sorusu üzerine Mehmet Ali Erbil şöyle cevap verdi:

"20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim"

“Allah’ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor.

20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm yani. Ayıptır söylemesi sağlıklı bir erkeğim.”