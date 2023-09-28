Mehmet Ali Erbil'in 26'lık aşkını gören tutuldu! Instagram'ı alev atıyor...
ensonhaber.com

Sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan ayrılan şovmen Mehmet Ali Erbil, yine de gündemden düşmüyor.

Açıklamaları ve aşk hayatıyla magazinin dikkatini çeken Erbil, evlenmeye hazırlanıyor.

Daha önce 4 kez evlenip boşanan Mehmet Ali Erbil, beşinci kez nikah masasına oturacak.

66 yaşındaki ünlü şovmen, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlenme teklif etti.

Erbil'in teklifini kabul eden 26 yaşındaki Ceylan, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Mehmet Ali Erbil'in 26'lık aşkını gören tutuldu! Instagram'ı alev atıyor...

Mali'nin genç aşkı

Mehmet Ali Erbil ile çok mutlu olduğunu ve 2 aydır birlikte yaşadıklarını söyleyen genç kadın, "Gözüm ondan başkasını görmüyor. Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in 26'lık aşkını gören tutuldu! Instagram'ı alev atıyor...

Gülseren Ceylan'ın sosyal medya hesaplarına bakanlar, pozları karşısında bakakaldı.

Mehmet Ali Erbil'in 26'lık aşkını gören tutuldu! Instagram'ı alev atıyor...

Instagram'daki cesur kareleriyle beğeni toplayan Ceylan'a "Mali yine şanslı", "Çok güzelsin" yorumları geldi.

Mehmet Ali Erbil'in 26'lık aşkını gören tutuldu! Instagram'ı alev atıyor...