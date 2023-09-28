Mehmet Ali Erbil'in 26'lık aşkını gören tutuldu! Instagram'ı alev atıyor..."Şanslısın Mali" Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlenmek teklifi eden Mehmet Ali Erbil, herkesi şaşırttı. Ceylan'ı görenler ise güzelliği karşısında kayıtsız kalamadı. İşte Mali'nin 26'lık aşkı...

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Sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan ayrılan şovmen Mehmet Ali Erbil, yine de gündemden düşmüyor.

Açıklamaları ve aşk hayatıyla magazinin dikkatini çeken Erbil, evlenmeye hazırlanıyor.

Daha önce 4 kez evlenip boşanan Mehmet Ali Erbil, beşinci kez nikah masasına oturacak.

66 yaşındaki ünlü şovmen, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlenme teklif etti.

Erbil'in teklifini kabul eden 26 yaşındaki Ceylan, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Mali'nin genç aşkı

Mehmet Ali Erbil ile çok mutlu olduğunu ve 2 aydır birlikte yaşadıklarını söyleyen genç kadın, "Gözüm ondan başkasını görmüyor. Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" dedi.

Gülseren Ceylan'ın sosyal medya hesaplarına bakanlar, pozları karşısında bakakaldı.

Instagram'daki cesur kareleriyle beğeni toplayan Ceylan'a "Mali yine şanslı", "Çok güzelsin" yorumları geldi.