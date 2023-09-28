Sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan ayrılan şovmen Mehmet Ali Erbil, yine de gündemden düşmüyor.
Açıklamaları ve aşk hayatıyla magazinin dikkatini çeken Erbil, evlenmeye hazırlanıyor.
Daha önce 4 kez evlenip boşanan Mehmet Ali Erbil, beşinci kez nikah masasına oturacak.
66 yaşındaki ünlü şovmen, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlenme teklif etti.
Erbil'in teklifini kabul eden 26 yaşındaki Ceylan, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Mali'nin genç aşkı
Mehmet Ali Erbil ile çok mutlu olduğunu ve 2 aydır birlikte yaşadıklarını söyleyen genç kadın, "Gözüm ondan başkasını görmüyor. Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" dedi.
Gülseren Ceylan'ın sosyal medya hesaplarına bakanlar, pozları karşısında bakakaldı.
Instagram'daki cesur kareleriyle beğeni toplayan Ceylan'a "Mali yine şanslı", "Çok güzelsin" yorumları geldi.