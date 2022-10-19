Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü ismin kızı bu kez göğüs dekolteli gece pozuyla nefes kesti.

Uzun yıllar ekranlarda yer alan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Ünlü ismin kızı Erbil, geçtiğimiz günlerde babası Mehmet Ali Erbil'e karşı göndermede bulunmuş ve babasını eleştirmesiyle dikkat çekmişti.

Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı polemik sonrası ise Erbil, babasına destek olmuş ve Ece Ronay'a hakaret içerdiği iddia edilen bir göndermede bulunmuştu.

2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve 26 yaşında olan Erbil, son olarak sosyal medyasında yaptığı mini şortlu paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Gece manzarasında pembe mini elbisesiyle poz verdi

Ünlü ismin kızı bu kez gece manzarasında verdiği derin göğüs dekolteli pozuyla konuşuldu. Erbil, pembe renkli mini elbisesiyle gece pozu vererek paylaşımına kalp ve çiçek emojilerini not düştü.

"Ah kalbim diyorum"

Erbil'in paylaşımına takipçilerden binlerce beğeni gelirken, bazı takipçilerden "Çok güzelsin", "Ah kalbim diyorum" gibi yorumlar geldi.

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...







