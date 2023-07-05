Kaçış sendromu mücadelesinin ardından ekranlara ara veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, magazin gündeminden düşmüyor.
Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil tanınırken, ünlü şovmenin oğlu olduğunu duyanlar şaşırıyor.
Mehmet Ali Erbil'in, eski eşi Tuğba Coşkun'dan Ali Sadi Erbil adında bir oğlu var.
Küçük Mali
17 yaşındaki Ali Sadi, şimdilerde genç bir delikanlı.
Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Ali Sadi, babasına benzerliğiyle gündem oldu.
Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi'nin son halini görenler, Mehmet Ali Erbil'e benzetti.