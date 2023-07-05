Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu, gören takılı kaldı!

Kaçış sendromu mücadelesinin ardından ekranlara ara veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gündeminden düşmüyor.

Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı tanınırken, ünlü şovmenin oğlu olduğunu duyanlar şaşırıyor.

Mehmet Ali Erbil'in, eski eşi Tuğba Coşkun'dan Ali Sadi Erbil adında bir oğlu var.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin yakışıklılığı sosyal medyaya damga vurdu!

Küçük Mali

17 yaşındaki Ali Sadi, şimdilerde genç bir delikanlı.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin yakışıklılığı sosyal medyaya damga vurdu!

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Ali Sadi, babasına benzerliğiyle gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin yakışıklılığı sosyal medyaya damga vurdu!

Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi'nin son halini görenler, Mehmet Ali Erbil'e benzetti.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin yakışıklılığı sosyal medyaya damga vurdu!