Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu, gören takılı kaldı! "Babasının gençliği" Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi büyüdü, sosyal medyadaki pozlarıyla beğeni topladı. Görenler, "aynı babasının gençliği" yorumunda bulundu.

Kaçış sendromu mücadelesinin ardından ekranlara ara veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, magazin gündeminden düşmüyor.

Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil tanınırken, ünlü şovmenin oğlu olduğunu duyanlar şaşırıyor.

Mehmet Ali Erbil'in, eski eşi Tuğba Coşkun'dan Ali Sadi Erbil adında bir oğlu var.

Küçük Mali

17 yaşındaki Ali Sadi, şimdilerde genç bir delikanlı.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Ali Sadi, babasına benzerliğiyle gündem oldu.

Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi'nin son halini görenler, Mehmet Ali Erbil'e benzetti.