Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can'ın sevgilisine bakın! 'Gülüşü aynı kayınvalidesi'

Magazin dünyasının örnek çifti Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can, aşkı buldu. 22 yaşındaki Can'ın sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'nu görenler, annesi Arzum Onan'a benzetti.

1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can, delikanlı oldu.

20 Kasım 2000 doğumlu Can Aslantuğ, eğitim hayatını tamamladı ancak aile mesleğini seçti.

2016 yılında New York’taki School of Creative and Performings Art’ta yönetmenlik, 2018’de de New York Üniversitesi’nde film yapımı eğitimleri alan Aslantuğ, oyuncu olmaya karar verdi.

1996 yılından bu yana mutlu bir evlilik süren Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 26 yıldır magazin gündeminin örnek çiftleri arasında yer alıyor.

22 yaşındaki Can Aslantuğ ise gönlünü Lal Gümüşçüoğlu'na kaptırdı.

Can Aslantuğ'un sevgilisi

Sevgilisinin evinde aile arasında gerçekleşen doğum günü partisi katılan Aslantuğ, ardından Gümüşçüoğlu ile birlikte objektif karşısına geçti.

Lal Gümüşçüoğlu, doğum gününde çekilen fotoğrafları, "Mutlu 22..." notuyla Instagram'dan yayınladı.

Takipçileri Gümüşçüoğlu'nu, Arzum Onan'a benzetti.

Sosyal medya kullanıcıları "Arzum Onan sandım." ve "Gülüşleri çok benziyor" gibi yorumlar yaptı.

1 yıldan uzun bir süredir birlikte olan çift, sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.