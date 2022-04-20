Petrol
108.1
0.79%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
606.092
-0.87%
BTXN Coin
29.84
-4.60%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can'ın sevgilisine bakın! 'Gülüşü aynı kayınvalidesi'

    Magazin dünyasının örnek çifti Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can, aşkı buldu. 22 yaşındaki Can'ın sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'nu görenler, annesi Arzum Onan'a benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can'ın sevgilisine bakın! 'Gülüşü aynı kayınvalidesi'

    1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can, delikanlı oldu.

    20 Kasım 2000 doğumlu Can Aslantuğ, eğitim hayatını tamamladı ancak aile mesleğini seçti.

    2016 yılında New York’taki School of Creative and Performings Art’ta yönetmenlik, 2018’de de New York Üniversitesi’nde film yapımı eğitimleri alan Aslantuğ, oyuncu olmaya karar verdi.

    1996 yılından bu yana mutlu bir evlilik süren Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 26 yıldır magazin gündeminin örnek çiftleri arasında yer alıyor.

    22 yaşındaki Can Aslantuğ ise gönlünü Lal Gümüşçüoğlu'na kaptırdı.

    Can Aslantuğ'un sevgilisi

    Sevgilisinin evinde aile arasında gerçekleşen doğum günü partisi katılan Aslantuğ, ardından Gümüşçüoğlu ile birlikte objektif karşısına geçti.

    Lal Gümüşçüoğlu, doğum gününde çekilen fotoğrafları, "Mutlu 22..." notuyla Instagram'dan yayınladı.

    Takipçileri Gümüşçüoğlu'nu, Arzum Onan'a benzetti.

    Sosyal medya kullanıcıları "Arzum Onan sandım." ve "Gülüşleri çok benziyor" gibi yorumlar yaptı.

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ın oğlu Can ın sevgilisine bakın! Gülüşü aynı kayınvalidesi #1

    1 yıldan uzun bir süredir birlikte olan çift, sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ın oğlu Can ın sevgilisine bakın! Gülüşü aynı kayınvalidesi #2

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ın oğlu Can ın sevgilisine bakın! Gülüşü aynı kayınvalidesi #3

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ın oğlu Can ın sevgilisine bakın! Gülüşü aynı kayınvalidesi #4

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ın oğlu Can ın sevgilisine bakın! Gülüşü aynı kayınvalidesi #5


    İlginizi Çekebilir

    Çalıkuşu'nun Mari'si, Kalp Atışı'nın Bahar'ı.. Ege Kökenli'den derin dekolteli poz! 'İnsan değilsin ya'
    Medya

    Çalıkuşu'nun Mari'si, Kalp Atışı'nın Bahar'ı.. Ege Kökenli'den derin dekolteli poz! 'İnsan değilsin ya'

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Basketbol

    Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Görüş Bildir