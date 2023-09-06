Mehmet Auf'un Şaşırtıcı İmaj Değişikliği: Dekolte Kafa Selçuk Artık Tanınmaz Bir Halde! Çocuklar Duymasın kadrosunda Selçuk karakterini canlandıran Mehmet Auf'un son hali ortaya çıktı

ensonhaber.com

2002-2019 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın, hafızalardaki yerini koruyor.

Özellikle ilk yayınlandığı yıllarda sevilen ve oyuncu kadrosu ile beğenilen dizinin başrollerinde; Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ yer aldı.

Oldukça geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizide ünlü isimlerin şimdiki halleri merak konusu oluyor.

O isimlerden birisi de Meltem'in müdürü Selçuk oldu.

Haluk'un "Dekolte Kafa" lakabını taktığı Selçuk karakterine Mehmet Auf hayat verdi.

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Ünlü oyuncu Mehmet Auf'un son hali yıllar sonra ortaya çıktı.

Müdür yaşlandı

Diziden ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir hayat süren Mehmet Auf, bambaşka bir mesleğe adım attı.

Son olarak TRT 2 de yayınlanan ‘’Şeytanın Avukatları’’ adlı programı hazırlayıp sunan Mehmet Auf şimdilerde motivasyon konuşmacısı olarak kariyerine devam ediyor.

İşte 58 yaşındaki Mehmet Auf'un şimdiki hali...