Mehmet Erdem kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mehmet Erdem kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?

Mehmet Erdem kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mehmet Erdem kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?

Başarılı sanatçı Mehmet Erdem, Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer alıyor. Programın sıkı takipçileri, 'Mehmet Erdem kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mehmet Erdem kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta, Barış Manço'nun dillere pelesenk olan şarkıları seslendirilecek.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında ise 'Hakim Bey' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Mehmet Erdem yer alıyor. Seyirciler, Mehmet Erdem'in hayatı ve kariyerine dair bilgileri araştırıyor.

Peki, birbirinden güzel şarkılarıyla dinleyenleri mest eden Mehmet Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Mehmet Erdem hakkında merak edilenler..

MEHMET ERDEM KİMDİR?

'Leyla ile Mecnun' gibi kült dizilerin müziklerini yapan ünlü sanatçı Mehmet Erdem, 1978 yılında Manisa'da doğmuştur. Aslen Malatyalı olan Erdem, orta ve lise eğitimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite öğrenimi için İstanbul'a gelmiş ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

Klarnet çalan babası ve bağlama çalan dayısı sayesinde müziğe ilgi duymaya başlamış ve henüz 5 yaşındayken mandolin çalmaya başlamıştır. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalan ünlü sanatçı, lise yıllarında farklı gruplarda vokalist ve müzisyen olarak yer almıştır.

İstanbul'da çeşitli mekanlarda çalan Erdem, 1999 yılında Kardeş Türküler'e katılmış ve profesyonel müzik hayatına burada başlamıştır. Bu yıllarda önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar ve bağlama dersleri alan saantçı, film ve dizi müzikleri bestelemiştir.

2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı ''Deli Deli Olma'' adlı filme Özgür Akgül ile beraber yaptığı müzikle Altın Portakal Film Festivali'nde ''En İyi Film Müziği'' dalında ödül almıştır.

Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer alan ünlü sanatçı ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül kazanmıştır.

Zülfü Livaneli'nin seslendirdiği ''Hakim Bey'' şarkısını geçtiğimiz yıllarda yeniden yorumlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Erdem, müzik kariyeri boyunca, ''Memleket Meselesi'', ''Sizi Seviyorum'', ''Çalgı Çengi'', ''Polis'', ''Dol'', ''Avrupa Avrupa'', ''Kalpsiz Adam'', ''Sınıf'', "Kalbim Seni Seçti” ve ''Leyla ile Mecnun'' gibi bir çok film ve dizinin özgün müziklerine imza atmıştır. 43 yaşındaki ünlü şarkıcı, daha önce hiç evlenmemiştir.

MEHMET ERDEM'E AİT FİLM VE DİZİ MÜZİKLERİ

Polis - (2006)

Dol - (2007)

Sınıf - (2008)

İş Arıyoruz - (2008)

Deli Deli Olma - (2009)

Sizi Seviyorum - (2009)

Memleket Meselesi - (2010)

Avrupa Avrupa - (2011)

Leyla ile Mecnun - (2011)

Vücut - (2011)

Çalgı Çengi - (2011)

Kalbim Seni Seçti - (2011)

Aşk Kırmızı - (2013)

Sen Aydınlatırsın Geceyi - (2013)

Cenaze İşleri - (2017)

MEHMET ERDEM'İN ALBÜMLERİ